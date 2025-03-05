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05 марта, 19:15

Город

Юрий Куклачев отметил важность новых помещений для цирковых животных

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Москве давно необходим цирк с передовыми технологиями, где животным будет комфортнее в новом здании. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев.

"С трепетом слежу за историей с голосованием по строительству Большого Московского цирка и с нетерпением жду результатов нового этапа, в котором примут участие дети. А я по себе знаю, насколько это на самом деле взыскательные, искренние и благодарные зрители. Очень часто мы забываем о том, что важно и интересно именно им, а не нам, взрослым", – отметил он.

Как считает дрессировщик, это будет первый опыт, когда при создании такого объекта учтут мнение всех заинтересованных. По словам Куклачева, горожане способны вместе развивать Москву, поскольку столица прислушалась к их позиции и приняла решение о возведении цирка на новом месте.

"И отдельное спасибо за это решение хочу сказать от имени своих любимых друзей – животных, у которых появятся более комфортные условия, просторные помещения. Они такие же значимые артисты любого цирка или театра животных, как и люди, хоть и не способны выразить словами свою благодарность или радость", – сказал артист цирка.

Голосование о судьбе Большого Московского цирка проводится на платформе "Активный гражданин". Свой голос за последние две недели уже отдали более 250 тысяч человек. Более 73% граждан указали, что в столице необходимо построить один из лучших в мире современных цирков.

Но мнение голосующих разделилось по поводу его расположения. Около 50% решили построить объект на историческом месте, но 27% решили выбрать новую площадку, а еще 23% призвали обратиться к экспертам.

Кроме того, многие известные личности поддержали этот проект. Например, иллюзионист Сергей Сафронов считает, что создание такого учреждения в Москве может внести значимый вклад в будущее циркового искусства. Телеведущая и журналист Арина Шарапова заявила, что столице необходим современный цирк с большим количеством интерактивов. Кроме того, цирк она назвала местом постоянного паломничества зрителей.

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