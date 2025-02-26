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26 февраля, 08:00

Общество

Московские молодожены все чаще начали выбирать необычные места для свадеб

Московские молодожены все чаще начали выбирать необычные места для свадеб

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В Москве все больше молодоженов предпочитают красивые даты и необычные места для регистрации брака. Накануне две свадебные церемонии прошли на самом большом катке столицы на ВДНХ.

Москвичи могут выбрать одно более чем из 30 мест для бракосочетания, включая усадьбы, рестораны, Северный речной вокзал и Останкинскую телебашню. Для подачи заявления достаточно написать минимум за месяц до предполагаемой даты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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