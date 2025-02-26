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26 февраля, 07:30

Общество

Удаленная работа теряет популярность в России

Удаленная работа теряет популярность в России

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Формат удаленной работы в России теряет популярность. Сейчас из дома трудятся менее 10% всех занятых, тогда как на пике пандемии этот показатель достигал 25%. На Западе ситуация иная: если в разгар локдауна удаленно работали около 50% сотрудников, то сейчас их доля сократилась до 20%.

Работодатели все чаще настаивают на возвращении сотрудников в офисы, особенно это касается руководящего персонала и тех, кто занимается генерацией идей. В то же время в креативной индустрии и сфере ИТ удаленка остается востребованной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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