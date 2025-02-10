Москвичи стали чаще заниматься спортом

Москвичи все активнее занимаются спортом, а город продолжает развивать инфраструктуру для тренировок. По данным столичного департамента спорта, бесплатные секции работают по 70 видам спорта, включая футбол и фигурное катание.

Футбол остается самым массовым видом спорта в России – им занимаются почти 5 миллионов человек. Популярность катания на коньках тоже растет – продажи коньков за год увеличились на 60%.

Вдохновляют на занятия примеры чемпионов – фанаты хотят быть похожими на Евгения Плющенко, Александру Трусову, Криштиану Роналду и других звезд мирового спорта.

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