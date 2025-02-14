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14 февраля, 07:45

Политика

Госдума в первом чтении одобрила сокращение числа экзаменов для девятиклассников

Госдума в первом чтении одобрила сокращение числа экзаменов для девятиклассников

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о сокращении числа экзаменов для выпускников девятых классов. Если документ примут, тем, кто планирует поступать в колледж, придется сдавать только русский язык и математику вместо четырех обязательных экзаменов.

Нововведение сначала опробуют в нескольких регионах, включая Москву. Те, кто продолжит учебу в 10–11-х классах, как и раньше, будут сдавать два дополнительных предмета по выбору.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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