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01 марта, 14:15

Общество

Молодожены заключили брак в кинопарке "Москино"

Молодожены заключили брак в кинопарке "Москино"

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В кинопарке Москино сыграли первую свадьбу. Церемония проходила в необычных декорациях – для бракосочетания молодожены выбрали "Палаты князя Андрея Боголюбского". Это целый комплекс зданий, построенных во владимиро-суздальском стиле.

Москва предлагает молодоженам более 30 разнообразных площадок для выездной регистрации: небоскребы, усадьбы, стадионы и музеи. Подать заявление можно через отдел ЗАГС или онлайн – через "Госулсуги".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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