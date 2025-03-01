Молодожены заключили брак в кинопарке "Москино"

В кинопарке Москино сыграли первую свадьбу. Церемония проходила в необычных декорациях – для бракосочетания молодожены выбрали "Палаты князя Андрея Боголюбского". Это целый комплекс зданий, построенных во владимиро-суздальском стиле.

Москва предлагает молодоженам более 30 разнообразных площадок для выездной регистрации: небоскребы, усадьбы, стадионы и музеи. Подать заявление можно через отдел ЗАГС или онлайн – через "Госулсуги".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.