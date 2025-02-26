Москвичи стали уделять больше внимания своему здоровью

Москвичи стали больше тратить на занятия спортом, заботу о здоровье и собственное образование. Средние чеки в этих сферах увеличились в январе более чем на 10%.

Эксперты называют несколько причин повышения интереса к здоровому образу жизни. По их словам, многие москвичи уже начали готовится к летнему пляжному сезону. Также некоторые дали себе в Новый год обещание добавить полезных привычек.

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