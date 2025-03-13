В Москве стали использовать сервисы для отслеживания пыльцы в воздухе

Из-за теплой зимы и ранней весны сезон аллергии в Москве начался раньше обычного. Уже сейчас многие горожане сталкиваются с симптомами: насморком, чиханием, кашлем и слезоточивостью глаз. Чтобы помочь аллергикам, в Сети появился сервис, позволяющий отслеживать цветение растений в режиме онлайн. Москвичи активно используют его для планирования прогулочных маршрутов.

В Госдуме предлагают дополнительные меры поддержки для людей, страдающих от аллергии. Депутаты рассматривают возможность предоставления оплачиваемого внепланового отпуска или перевода на удаленную работу в период активного цветения. Для этого потребуется справка от врача-аллерголога, подтверждающая необходимость таких мер.

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