Начало марта в Москве стало самым теплым за историю метеонаблюдений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первая декада марта в этом году в Москве стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщила ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, температура воздуха была на 10 градусов выше климатической нормы.

"Апрельская погода сохранится в Москве до пятницы, 14 марта", – уточнила Позднякова.

Синоптик добавила, что с высокой вероятностью в столице все чаще будут фиксироваться новые температурные рекорды. Она напомнила, что два рекорда уже были установлены 6 и 8 марта. По ее мнению, до 14-го числа будет обновлено еще три рекорда.

"В 10:00 12 марта на метеостанции ВДНХ уже плюс 8,4 градуса. К 15:00 температура легко преодолеет предыдущее максимальное значение этого дня – плюс 9,2 градуса. В четверг и пятницу также ожидается небывалое тепло – до плюс 14 градусов", – заключила Позднякова.

В выходные, 15 и 16 марта, в Московском регионе ожидается небольшое похолодание, столбик термометра опустится на 7–8 градусов.

Однако апрельская погода вновь вернется в Москву после 20 марта. Тогда в столице воздух прогреется до 9 градусов тепла, а затем температура поднимется до 12 градусов.

