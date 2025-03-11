11 марта стало самым теплым днем в столице с начала года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вторник, 11 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала этого года. Температура поднялась до плюс 12,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"К 14:00 температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в плюс 12,2 градуса. Это самый высокий показатель с начала 2025 года", – подчеркнул он.

На текущей рабочей неделе в Московском регионе фиксируется апрельская погода, заявляли ранее метеорологи. Дело в том, что температура до 12–15 градусов тепла скорее соответствует третьей декаде апреля.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец не исключил возвращения в Москву дождей и мартовских холодов в выходные дни. По его словам, в субботу, 15 марта, ожидаются ливневые осадки в смешанном агрегатном состоянии. Ночью прогнозируется от 0 до плюс 5 градусов, днем – не выше 1–6 градусов тепла.

Вместе с тем, по словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, апрельская погода вновь вернется в столицу после 20 марта. При этом во время похолодания температура все равно останется сравнима с климатической нормой.

