Вильфанд посоветовал москвичам не торопиться со сменой резины на автомобилях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Московским водителям не следует торопиться со сменой зимней резины на летнюю, поскольку до конца марта в ночные и утренние часы температура еще может быть минусовой. Об этом Агентству "Москва" сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В выходные местами ожидаются осадки, местами сильные, возможен мокрый снег. Колеса менять еще нецелесообразно, потому что ночью и утром температура еще может быть отрицательной. В марте эту проблему нужно выбросить из головы. В апреле нужно думать о смене колес", – сказал синоптик.

По словам Вильфанда, на этой неделе днем температура будет "по-сумасшедшему" высокой, однако в субботу, 15 марта, упадет почти на 8 градусов. В ночные часы она опустится примерно до 0 градусов, а днем будет варьироваться в диапазоне 4–5 градусов тепла.

В ночь на воскресенье температура воздуха снизится до минус 1 – минус 6 градусов. Днем столбики термометров покажут от 2 до 7 градусов. Ожидать высоких температур не стоит и на следующей неделе, осадков также не предвидится, добавил специалист.

По данным руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, апрельская погода вновь вернется в столицу после 20 марта. При этом во время похолодания температуры все равно останутся сравнимы с климатической нормой и будут даже немного выше этих значений.