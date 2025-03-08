Синоптик Леус: температурный рекорд дня поставлен 8 марта в Москве

08 марта, 16:28Общество
Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов
В Москве установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, 8 марта к 14:00 на главной метеостанции ВДНХ столбик термометр поднялся до плюс 10,1 градуса. Синоптик отметил, что это на полтора градуса выше предыдущего суточного рекорда этого дня, который был установлен в 2020 году.
"Таким образом сегодняшний день становится самым теплым среди всех 8 март в истории инструментальных наблюдений за погодой в Москве", – добавил Леус.
При этом он подчеркнул, что в связи с продолжающимся прогревом точные значения нового достижения будут известны лишь после 21:00, когда удастся снять показатели с максимальных термометров.
В пятницу, 7 марта, в Москве был также установлен новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В этот день столбик термометра на ВДНХ зафиксировал до плюс 9,8 градуса.
Эти показатели побили рекорд, который был установлен 6 марта. Тогда воздух прогрелся до 6,8 градуса.
В столице ожидается солнечный день с температурой до 10 градусов тепла