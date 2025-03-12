Рекордное тепло может быть зафиксировано в Москве 12 марта

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

В Москве 12 марта может быть установлен температурный рекорд тепла с 2002 года, когда синоптики зафиксировали 9,2 градуса выше нуля, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием теплой периферии обширной циклонической депрессии", – отметил специалист.

В связи с этим ожидается облачная погода и дождь ближе к вечеру, однако температура воздуха продолжит превышать климатическую норму. Она может приблизиться к отметке плюс 10–12 градусов по Москве и плюс 8–13 градусов – по Подмосковью.

Синоптик также рассказал, что 13 марта значительных осадков не будет, а воздух может прогреться от 12 до 15 градусов выше нуля.

Между тем 11 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года. Температура воздуха поднялась до плюс 12,2 градуса, такое значение фиксировали на базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ.

Однако к выходным, 15 и 16 марта, в Московском регионе ожидается резкое понижение температуры на 7–8 градусов. Апрельская погода вернется в столице после 20 марта, когда в городе установится около 7–9 градусов тепла, а позже температура поднимется до 10–12 градусов.