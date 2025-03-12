12 марта, 06:14Общество
Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 12 марта
Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев
Облачная погода с небольшим дождем, местами умеренным, прогнозируется в Москве в среду, 12 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 12 до 14 градусов тепла, в Подмосковье – до 9 до 14 градусов тепла. Ночью температура в Москве понизится до плюс 5 градусов, по области – до плюс 2 градусов.
Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.
Похолодание и ветер с порывами до 15–18 метров в секунду ожидаются в Москве в предстоящие выходные, 15 и 16 марта. Кроме того, в ночь на субботу осадки в виде дождя могут превратиться в снег.
Вместе с тем апрельская погода вновь вернется в столицу после 20 марта. В этот день в Москве установится около 7–9 градусов тепла, а позже температура поднимется до 10–12 градусов.
До 15 градусов тепла ожидается в Москве на этой неделе