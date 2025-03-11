Геомагнитная активность может повыситься на Земле с 14 марта

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На Земле с 14 марта возможно повышение геомагнитной активности, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ученые подчеркнули, что не исключен рост плотности и скорости солнечного ветра. Из-за этого прогнозируются умеренные возмущения магнитного поля, что с вероятностью от 20 до 30% может вызвать слабые магнитные бури.

В это же время магнитное поле планеты уже вторые сутки стабилизировано и находится в спокойном состоянии.

Ранее ученые фиксировали на Солнце выброс самого большого в 2025 году облака плазмы. Источником такого явления могла стать та же активная область, которая произвела первую в феврале вспышку самого высокого класса X2.0.

