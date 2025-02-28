Ученый Богачев: вероятность полярных сияний после магнитных бурь низкая

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Вероятность полярных сияний после прошедших магнитных бурь держится на низком уровне. Об этом рассказал профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

"Сегодня ночью (28 февраля. – Прим. ред.) произошла еще одна слабая буря уровня G1. В целом мы подтверждаем, что обстановка характеризуется как умеренно-возмущенная", – цитирует эксперта Агентство "Москва".

При этом ученый обратил внимание на рост геомагнитной активности.

27 февраля ученые зафиксировали на Земле магнитную бурю. Степень возмущения магнитного поля располагалась на отметке G2, что означает умеренный уровень явления.

Между тем специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщали, что до конца текущей недели на Земле могут произойти геомагнитные возмущения из-за корональных дыр на Солнце.

По данным ученых, в настоящий момент на звезде две крупных корональных дыры, расположенных на противоположных сторонах диска. Раз в месяц каждая из них поворачивается к Земле и проходит напротив нее.

