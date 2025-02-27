На Земле до конца недели возможны геомагнитные возмущения

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До конца текущей недели на Земле могут произойти геомагнитные возмущения из-за корональных дыр на Солнце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ученые отметили, что сейчас на Солнце две крупных корональных дыры расположенных на противоположных сторонах диска. Раз в месяц каждая из них поворачивается к Земле и проходит напротив нее, что приводит к заметному увеличению скорости солнечного ветра. В Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что в настоящее время Землю догнал поток быстрого солнечного ветра из второй дыры, меньше первой по площади. В связи с этим последствия будут умеренными.

По словам ученых, при последнем прохождении одной из двух дыр в течение недели наблюдались геомагнитные возмущения, но была всего одна слабая магнитная буря. Они полагают, что Земля будет находиться в зоне действия корональной дыры до воскресенья, 2 марта, включительно. В ближайшие двое суток возможность магнитных бурь составляет 20–40%, несмотря на то что скорость солнечного ветра стремительно растет, отметили в лаборатории.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН зафиксировала на Солнце выброс самого большого в 2025 году облака плазмы. Расширяющееся облако плазмы можно было наблюдать 25 февраля с 01:00 по московскому времени до 09:00–10:00.

Между тем стало известно, что этой весной жители Москвы станут свидетелями уникального природного явления. 29 марта в небе можно будет наблюдать частичное солнечное затмение.