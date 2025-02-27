Ученые зафиксировали магнитную бурю на Земле

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Ученые зафиксировали на Земле магнитную бурю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Степень возмущения магнитного поля в данный момент находится на отметке G2, что означает умеренный уровень явления. Шкала мониторинга включает в себя пять отметок, где G5 – экстремально сильное возмущение, G1 – слабое возмущение.

Ранее специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщали, что до конца текущей недели на Земле могут произойти геомагнитные возмущения из-за корональных дыр на Солнце.

По данным ученых, в настоящий момент на звезде две крупных корональных дыры, расположенных на противоположных сторонах диска. Раз в месяц каждая из них поворачивается к Земле и проходит напротив нее.

Также сотрудники Лаборатории полагают, что в ближайшие двое суток возможность магнитных бурь составляет 20–40%, несмотря на то что скорость солнечного ветра стремительно растет.