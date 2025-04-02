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02 апреля, 16:05

Транспорт

"Мой район. Новости": прямую дорогу между Бибирево и Отрадным построят в следующем году

"Мой район. Новости": прямую дорогу между Бибирево и Отрадным построят в следующем году

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Жители северо-востока столицы смогут быстрее добираться между районами Бибирево и Отрадное. Новая дорога свяжет Костромскую улицу с Юрловским проездом. Она станет удобным маршрутом не только для автомобилистов, но и для пассажиров общественного транспорта.

На данный момент на месте будущей эстакады – тупиковый Казеевский переулок. С открытием движения пешеходам больше не придется пересекать пути, а водителям – выезжать на загруженное Алтуфьевское шоссе. Полностью завершить строительство планируется в следующем году.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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