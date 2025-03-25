Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 19:30

Транспорт

Новости Москвы: на трассе ЮЛА завершают строительство моста через Москву-реку

Новости Москвы: на трассе ЮЛА завершают строительство моста через Москву-реку

ЦОДД модернизировал светофоры на 21 участке в Москве

Новости регионов: в Петербурге начались массовые рейды по проверке курьеров

В восточной части Москвы внедрят 35 проектов для улучшения дорожного движения

Более 6 тысяч дверей демонтируют в метро Москвы до конца апреля

"Мой район. Новости": новое прогулочное пространство создадут на проспекте Сахарова

Москвичей предупредили о неблагоприятной погоде в столице 25 марта

Новости регионов: в Махачкале взорвался газ в жилом доме

Строительство станции "Достоевская" на Кольцевой линии идет полным ходом

В ВАО Москвы обустроят новые пешеходные переходы и дополнительные полосы

Строители завершают возведение моста через Москву-реку в рамках строительства Южно-Лыткаринской автодороги. Новая трасса пройдет от границ Москвы в районе Варшавского шоссе и соединит восточные районы Подмосковья. Это позволит сократить время в пути до аэропортов Домодедово и Жуковский в 2,5 раза.

Тем временем в Алтуфьевском районе строят новый дом по программе реновации. В 28-этажной новостройке будет 216 квартир с улучшенной отделкой, а на подземном уровне разместят паркинг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородреновациявидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика