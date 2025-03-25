Новости Москвы: на трассе ЮЛА завершают строительство моста через Москву-реку

Строители завершают возведение моста через Москву-реку в рамках строительства Южно-Лыткаринской автодороги. Новая трасса пройдет от границ Москвы в районе Варшавского шоссе и соединит восточные районы Подмосковья. Это позволит сократить время в пути до аэропортов Домодедово и Жуковский в 2,5 раза.

Тем временем в Алтуфьевском районе строят новый дом по программе реновации. В 28-этажной новостройке будет 216 квартир с улучшенной отделкой, а на подземном уровне разместят паркинг.

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