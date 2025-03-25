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25 марта, 16:30

Транспорт

В восточной части Москвы внедрят 35 проектов для улучшения дорожного движения

В восточной части Москвы внедрят 35 проектов для улучшения дорожного движения

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Новую разметку нанесут на дорогах на востоке Москвы

В этом году на востоке Москвы реализуют 35 проектов, направленных на оптимизацию дорожного движения. Среди них – обустройство 10 пешеходных переходов, 10 островков безопасности и создание дополнительных полос на пяти участках за счет переразметки.

Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, все разработанные Центром организации дорожного движения схемы направлены на повышение безопасности и комфорта для участников дорожного движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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