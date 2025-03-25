Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 16:10

Город

"Мой район. Новости": новое прогулочное пространство создадут на проспекте Сахарова

"Мой район. Новости": новое прогулочное пространство создадут на проспекте Сахарова

Собянин: 100 тыс школьников прошли профориентацию в центре "Профессии будущего"

"Сити": три популярных экспозиции в московских музеях

"Мой район. Новости": в Москве пройдет весенний месячник по благоустройству

"Улицы московские": Университетский проспект

В столичных парках начали появляться крокусы, подснежники и мать-и-мачеха

Москвичи смогут заключить брак в Центре национальных конных традиций на ВДНХ 25 апреля

Средства от платных парковок пойдут на благоустройство дворов Москвы

Детские площадки и пешеходные зоны обновят за счет парковочных сборов

В ВАО Москвы обустроят новые пешеходные переходы и дополнительные полосы

В районе проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой создадут новое прогулочное пространство. В рамках проекта сделают широкие тротуары, обустроят новые переходы, разобьют газоны и установят скамейки.

Также запланирован запуск трамвайных путей, которые улучшат транспортное сообщение между Комсомольской площадью и Чистыми прудами. Пассажиры смогут добираться до Чистых прудов быстрее и удобнее.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городтранспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика