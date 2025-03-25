"Мой район. Новости": новое прогулочное пространство создадут на проспекте Сахарова

В районе проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой создадут новое прогулочное пространство. В рамках проекта сделают широкие тротуары, обустроят новые переходы, разобьют газоны и установят скамейки.

Также запланирован запуск трамвайных путей, которые улучшат транспортное сообщение между Комсомольской площадью и Чистыми прудами. Пассажиры смогут добираться до Чистых прудов быстрее и удобнее.

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