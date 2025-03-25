"Культура за 100 секунд": бесплатные экскурсии на речных трамвайчиках проходят в Москве

В Москве проходят бесплатные экскурсии на речных электросудах. 27 марта в 20:10 стартует прогулка от причала Киевский до Сити-Центральный. С палубы будет видно Киевский вокзал, Смоленский метромост и небоскребы. На субботу, 29 марта, запланирована экскурсия от причала ЗИЛ до Южного речного вокзала.

Тем временем в центре "Зотов" проходит выставка "Любовь в авангарде". В экспозицию включены живописные, скульптурные и графические работы, а так же рукописи, фотографии и книжные издания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.