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24 марта, 16:45

Город

"Сити": подборка бесплатных мероприятий недели

"Сити": подборка бесплатных мероприятий недели

Собянин: корпуса МКНЦ им Логинова свяжут с главным зданием крытыми переходами

В "Коломенском" восстанавливают три объекта культурного наследия одновременно

"Техно": беспилотные роботы-уборщики начали работать в новом парке

Обновление трех корпусов МКНЦ им Логинова завершится в 2026 году – Собянин

Новый госпитальный центр открылся в Москве

В Москве открылась выставка, посвященная молодежной антарктической экспедиции

Собянин: реконструкцию трех корпусов МКНЦ имени Логинова завершат до конца 2026 года

"Сити": какие бесплатные мероприятия стоит посетить в Москве

"Техно": беспилотные роботы "Пиксель" начали работать в парке "Радуга" в Вешняках

В Москве проходит множество бесплатных мероприятий, которые помогут интересно провести время.

Музей Транспорта Москвы организует речные экскурсии по двум маршрутам. Первый – от причала ЗИЛ до Южного речного вокзала, где экскурсовод расскажет о превращении завода имени Лихачева в современный район. Второй маршрут – от причала Киевский до Сити – Центральный. Он особенно живописен в вечернее время, когда включается подсветка города.

До 27 марта проходит Всероссийский фестиваль документального кино "Неизвестная Россия". В его программе – фильмы молодых режиссеров о природе, людях и культурном наследии страны.

Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
городкультуравидеоЕкатерина Ефимцева
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