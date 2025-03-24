"Сити": подборка бесплатных мероприятий недели

В Москве проходит множество бесплатных мероприятий, которые помогут интересно провести время.

Музей Транспорта Москвы организует речные экскурсии по двум маршрутам. Первый – от причала ЗИЛ до Южного речного вокзала, где экскурсовод расскажет о превращении завода имени Лихачева в современный район. Второй маршрут – от причала Киевский до Сити – Центральный. Он особенно живописен в вечернее время, когда включается подсветка города.

До 27 марта проходит Всероссийский фестиваль документального кино "Неизвестная Россия". В его программе – фильмы молодых режиссеров о природе, людях и культурном наследии страны.

Подробнее – в программе "Сити".