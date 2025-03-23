Сергей Собянин рассказал о работе отделения переливания крови НИИ Склифосовского

Фото: телеграм-канал "МэрМосквы Сергей Собянин"

В НИИ Склифосовского работает один из ведущих центров переливания крови. Ежегодно здесь заготавливают свыше 20 тонн крови, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"23 марта 1930 года хирург Сергей Юдин впервые провел переливание фибринолизной крови, спасая жизнь пациента с острой кровопотерей. С этого момента началась история уникального отделения, которое сегодня известно как научное отделение биотехнологий и трансфузиологии НИИ Склифосовского", – написал мэр столицы.

В центре имеется уникальный криобанк, который обеспечивает один из крупнейших в Москве запасов эритроцитов и тромбоцитов. Благодаря ему отделение может помогать пациентам с редкими группами крови. Образцы хранятся в жидком азоте свыше 10 лет.

Кроме того, автоматизированные процессоры сокращают время заготовки компонентов крови в 1,5 раза, а специальные аппараты возвращают пациентам собственные эритроциты прямо во время операции.

Как отметил Собянин, отделение является одним из ключевых элементов скоропомощной медицины Москвы.

В отделении разрабатываются и внедряются инновационные технологии. К примеру, специалисты здесь создают уникальные коллагеновые повязки для заживления ожоговых ран, а также работают над оригинальными методиками создания костных и тканевых трансплантатов.

Ранее Собянин рассказал, что количество высокотехнологичных операций в Москве за год выросло от 2,1 до 126 тысяч. По его словам, в 2024 году более 34 тысяч раз были использованы передовые методы лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого, заметно выросло число операций по установке кардиовертера-дефибриллятора, а также по транскатетерной имплантации, протезированию и пластике сердечных клапанов.