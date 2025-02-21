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21 февраля, 08:00

Технологии

В Польше представили андроида, похожего на человека

В Польше представили андроида, похожего на человека

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Польская компания представила первого андроида, который по внешнему виду и функционалу напоминает человека. Устройство оснащено скелетом, мышцами, сердечно-сосудистой системой и искусственным интеллектом, который позволяет андроиду самообучаться. Он способен поддерживать разговор, убирать дом и помогать накрывать стол.

Андроид оснащен 500 сенсорами и 1 000 искусственными мышечными волокнами. Компания планирует выпустить около 300 таких экземпляров, однако стоимость устройства пока не раскрыта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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