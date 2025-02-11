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11 февраля, 16:30

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Новости Москвы: в Коммунарке появятся спортивный кластер и медицинский центр

Новости Москвы: в Коммунарке появятся спортивный кластер и медицинский центр

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В Коммунарке создадут современное многофункциональное пространство. В рамках программы комплексного развития территорий на участке более трех гектаров построят спортивный кластер, медицинский центр и паркинг на 550 машино-мест. Проект также обеспечит городу свыше 270 рабочих мест.

Тем временем в Москве отремонтировали три дома с капителями античных ордеров. Один из них находится на улице Ленинская Слобода, второй – в Яковоапостольском переулке, а третий – на улице Маршала Василевского. Все здания построены в первой половине XX века и теперь приведены в порядок в рамках программы капремонта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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