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29 января, 13:45

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"Сити": топ-3 ресторана с традиционной китайской лапшой

"Сити": топ-3 ресторана с традиционной китайской лапшой

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Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку столичных заведений, которые предлагают традиционную китайскую лапшу.

На третьем месте – ресторан "Китайские новости". Там это блюдо подают с говядиной, огурцами и соусом. На втором месте – заведение "Дружба", где лапша дополняется овощами и свининой. На вершине рейтинга – ресторан Tricky. В нем национальное блюдо Поднебесной готовят из очень широких полос лапши.

Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
городедавидеоАлександр Ильин
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