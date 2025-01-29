"Сити": топ-3 ресторана с традиционной китайской лапшой

Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку столичных заведений, которые предлагают традиционную китайскую лапшу.

На третьем месте – ресторан "Китайские новости". Там это блюдо подают с говядиной, огурцами и соусом. На втором месте – заведение "Дружба", где лапша дополняется овощами и свининой. На вершине рейтинга – ресторан Tricky. В нем национальное блюдо Поднебесной готовят из очень широких полос лапши.

Подробнее – в программе "Сити".