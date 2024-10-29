"Мой район. Новости": детская поликлиника открылась после обновления в Нагатино-Садовниках

В Нагатино-Садовниках после реконструкции открылась детская поликлиника № 91. Она обслуживает почти 39 тысяч маленьких москвичей.

Здание практически полностью перестроили, ремонт провели за 10 месяцев. Теперь у пациентов и их родителей появились удобные зоны ожидания с кондиционерами, телевизорами и мягкими диванами, а понятные указатели позволяют без труда находить нужный кабинет.

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