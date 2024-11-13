"Сити": топ-3 столичных ресторана, где подают том ям

Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку столичных заведений, в которых подают суп том ям. На третьем месте оказался ресторан ZODIAC, где готовят том ям с добавлением кокосового молока на бульоне из морепродуктов .

Серебро рейтинга досталось азиатскому супу с креветками и грибами шиитаке в SAPIENS. На первом месте расположился ресторан Black Thai. Там готовят классический том ям с морепродуктами и курицей.

Подробнее – в программе "Сити".