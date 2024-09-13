"Сити": где подают самые воздушные пончики в Москве

В каких ресторанах подают лучшие пончики в городе? Гастрокритик Александр Ильин подготовил список мест, в которых стоит попробовать сладость.

На третьем месте расположился ресторан "Юг 22", где подают воздушные пончики Bella Ciao с йогуртовым мороженым и мармеладом из оливок. Пончики в глазури с заварным кремом подают в ANCHOVY'S CLUB, который занимает второе место в подборке. Первое место занял ресторан MORO, в котором можно попробовать пончики с голубикой, сметаной и шоколадным соусом.

Подробнее – в программе "Сити".