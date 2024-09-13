Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 13:45

Город

"Сити": где подают самые воздушные пончики в Москве

"Сити": где подают самые воздушные пончики в Москве

Новости часа: Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

Новости часа: Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

"Мой район. Новости": Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Выставка открылась в столичном конно-спортивном комплексе "Битца"

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

В каких ресторанах подают лучшие пончики в городе? Гастрокритик Александр Ильин подготовил список мест, в которых стоит попробовать сладость.

На третьем месте расположился ресторан "Юг 22", где подают воздушные пончики Bella Ciao с йогуртовым мороженым и мармеладом из оливок. Пончики в глазури с заварным кремом подают в ANCHOVY'S CLUB, который занимает второе место в подборке. Первое место занял ресторан MORO, в котором можно попробовать пончики с голубикой, сметаной и шоколадным соусом.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
городедавидеоАлександр Ильин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика