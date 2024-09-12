Расписание поездов на МЦД-1 и двух направлениях МЖД изменится с 13 по 15 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

График движения поездов Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) и аэроэкспрессов изменится в период с 23:20 до 06:20 13–15 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичной магистрали.

Эти изменения связаны с развитием инфраструктуры на станции "Одинцово" для техобслуживания составов. При этом пассажиров предупредили, что на время введения ограничений движение по второму пути на участке Голицыно – Одинцово – Кунцево-1 будет приостановлено. В связи с этим вагоны будут курсировать по соседним путям.

Таким образом, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, у других маршрут следования будет сокращен, а оставшиеся составы выведут из расписания.

С 14 сентября по 21 октября также изменится график движения поездов Казанского направления Московской железной дороги и МЦД-3. Так, с 11 сентября начнется ремонт четвертого главного пути на участке Москва-Пассажирская-Казанская – Перово Казанского направления МЖД.

