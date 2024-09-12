МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве с 12 по 16 сентября

В столичном управлении МЧС выпустили предупреждение об аномальной жаре с 12 по 16 сентября. Москвичей призвали избегать долгого пребывания на солнце, чтобы не перегреться.

Синоптики заявили, что теплая погода продлится еще минимум 10 дней. Кроме того, в пятницу, 13 сентября, в городе может быть установлен температурный максимум за 115 лет, если термометры покажут более 27 градусов.

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