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12 сентября, 16:15

Общество

МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве с 12 по 16 сентября

МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве с 12 по 16 сентября

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В столичном управлении МЧС выпустили предупреждение об аномальной жаре с 12 по 16 сентября. Москвичей призвали избегать долгого пребывания на солнце, чтобы не перегреться.

Синоптики заявили, что теплая погода продлится еще минимум 10 дней. Кроме того, в пятницу, 13 сентября, в городе может быть установлен температурный максимум за 115 лет, если термометры покажут более 27 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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