Синоптик Тишковец: 13 сентября Москву накроет жара, которой не было более 100 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жара, которая не наблюдалась в Москве на протяжении последних 115 лет, наступит в столице 13 сентября. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, столбики термометров достигнут отметки в 29 градусов. При этом в Подмосковье воздух может прогреться до 30 градусов. Таким образом, как утверждает синоптик, еще и повторится рекорд тепла для 13 сентября, который сохранялся в столице с 1909 года. Тогда фиксировалось до плюс 27,4 градуса.

Тишковец объяснил, что такие летние температуры станут возможными благодаря рекордно теплой ночи, так как облачность не позволит воздуху остыть и столбики термометра не опустятся ниже 15 градусов.

"На фоне усиления солнечного антициклона и адвекции более теплого воздуха, которую обеспечит юго-восточная тяга ветров, рекордно теплая ночь станет благоприятной стартовой позицией для существенного роста дневных температур", – добавил Тишковец.

В связи с этим он предположил, что летняя погода сохранится в городе еще на 10 суток, а осенние температуры можно ожидать лишь в заключительной пентаде сентября. Однако температура воды в озерах и реках Подмосковья будет колебаться от 13 до 20 градусов.

Кроме того, синоптик поделился, что 13 сентября на Земле прогнозируются слабые и средние магнитные бури, которые начнутся примерно в полночь и сохранятся до 18 часов.

Последние две ночи, а именно 11 и 12 сентября, в Москве были самыми теплыми за последние 80 лет, превысив на 7 градусов норму. Так, на метеостанции ВДНХ самая минимальная температура воздуха в ночь на 12 сентября составила не менее 16,6 градуса, несмотря на небольшой дождь.

