Столичные ночи 11 и 12 сентября оказались самыми теплыми за последние 80 лет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночи 11 и 12 сентября в Москве были самыми теплыми за последние 80 лет, превысив на 7 градусов норму. Об этом сообщила в своем телеграм-канале главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Так, на метеостанции ВДНХ самая минимальная температура воздуха в ночь на 12 сентября составила не менее 16,6 градуса, несмотря на небольшой дождь. При этом Позднякова отметила, что выпавшие в количестве менее 1 миллиметра осадки стали первыми с начала сентября.

"Причиной столь высокой температуры является облачная система фронта окклюзии", – объяснила синоптик.

При этом Позднякова ранее предупредила москвичей, что в четверг, 12 сентября, в столицу придут небольшие дожди. Однако она отметила, что в ближайшие 10 дней в столице не стоит ждать значимых осадков. Синоптик также предположила, что в целом температура воздуха в Москве должна вернуться к климатической норме после 19 сентября.

