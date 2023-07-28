Врач рассказала, для кого опасна дождливая погода

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Дождливая погода может негативно сказываться на самочувствии гипертоников, гипотоников и некоторых других людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Дождь – это всегда низкое атмосферное давление. В этих условиях почувствовать себя неважно могут как гипотоники, так и гипертоники. У них возможны перепады артериального давления", – отметила эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Иногда бывает, что люди с хроническими легочными заболеваниями чувствуют себя хуже. Потому что в дождь немного снижается концентрация кислорода в воздухе и им его не хватает.

Также сырая и дождливая погода может плохо действовать на людей с заболеваниями суставов. "Если какие-то хронические заболевания суставов, то они в дождь могут обостряться", – предупредила специалист.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил о дождливых выходных в Москве. По прогнозам синоптика, 29 и 30 июля в городе может выпасть не менее 30% от месячной нормы осадков. Вместе с тем воздух в эти дни прогреется до 22...25 градусов в дневные часы.

