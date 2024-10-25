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25 октября, 13:45

Общество

"Сити": топ-3 столичных ресторана, где подают пиццу с морепродуктами

"Сити": топ-3 столичных ресторана, где подают пиццу с морепродуктами

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Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку столичных заведений, в которых подают пиццу с морепродуктами. Так, на третьем месте оказался ресторан LOULOU, где изделие из теста с кальмарами и вонголе.

Серебро рейтинга досталось неаполитанской пицце с гребешком в ACCENTI. На вершине рейтинга – ресторан Pizza 22 cm. Там готовят пиццу с тартаром из лосося и дополняют все блюдо водорослями чука .

Подробнее – в программе "Сити".

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