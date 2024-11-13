Москвичам пообещали теплую погоду в конце недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во второй половине недели в столице ожидается теплая погода, сообщила RT специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в пятницу Москва будет находиться в зоне теплого атмосферного фронта. Ночью может пройти снег, а днем – осадки в виде дождя. Температура воздуха останется положительной.

"Собственно говоря, она в течение всей недели в дневные часы где-то 1–3 градуса", – уточнила Позднякова.

Она добавила, что в субботу, 16 ноября, местами возможны небольшие осадки. Температура в ночные часы будет около нуля градусов. Днем воздух прогреется до 2–4 градусов. Уже в воскресенье, 17 ноября, осадков не будет. Температура и ночная, и дневная будет положительной. Так, днем в городе ожидается 6–7 градусов, что выше климатической нормы примерно на 5 градусов.

Синоптик отметила, что волна теплой погоды удержится и в начале следующей недели.

"Пока что обильных снегопадов, чтобы у нас полностью была прикрыта снегом вся земная поверхность и чтобы он потом еще и не растаял, не видно", – заключила Позднякова.

Ранее синоптики спрогнозировали небольшое повышение температуры в Москве и Подмосковье в выходные, 16 и 17 ноября. Этому будет способствовать теплый воздух из Атлантики.

Между тем текущий год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, заявила ранее Всемирная метеорологическая организация. Сейчас отмечается рост скорости повышения уровня океана.

По данным организации, в настоящее время ухудшается ситуация и с ледниками. В прошлом году они лишились рекордного количества льда – 1,2 метра в водном эквиваленте, что стало крупнейшей потерей с момента начала измерений с 1953 года.

