В Госдуме предложили оснастить аэропорты бесплатными питьевыми кранами

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Российские аэропорты могут оснастить бесплатными питьевыми кранами. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщает RT.

"Предлагаю рассмотреть возможность обязательного оснащения всех аэропортов страны бесплатными питьевыми кранами, расположенными в удобных местах, доступных для пассажиров, а также установить предельную розничную цену на бутилированную воду в торговых точках на территории аэропортов", – говорится в его обращении на имя министра транспорта Романа Старовойта.

Как отметил вице-спикер, наличие таких кранов позволит создать комфортные условия для всех пассажиров. Также это поможет снизить "социальное напряжение" из-за высоких цен на товары первой необходимости в аэропортах.

"Стоимость бутылки воды объемом 0,5 литра превышает все разумные пределы, достигая 150–350 рублей, что делает ее покупку обременительной, особенно для семей с детьми", – отметил Чернышов.

Ранее пассажиры аэропорта Внуково пожаловались на цены на воду. С жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратились представители одной из общественных организаций. Они заявили, что в зоне международных вылетов стоимость воды в несколько раз выше, чем за пределами аэропорта.

Между тем курительные комнаты планируют открыть в аэропорту Жуковский до конца этого года. Также до конца 2024-го запланированы установка киосков самостоятельной регистрации, обеспечение возможности использования электронных посадочных талонов и обновление системы внутренней навигации.

Эти меры – часть начавшейся с начала текущего года программы инфраструктурных изменений, призванной повысить качество клиентского сервиса.