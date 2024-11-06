Курительные комнаты могут появиться в аэропорту Жуковский до конца года

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Курительные комнаты планируется открыть в аэропорту Жуковский до конца этого года. Об этом сообщила пресс-служба АО "Рампорт Аэро", передает Агентство "Москва".

Кроме того, до конца 2024-го запланированы установка киосков самостоятельной регистрации, обеспечение возможности использования электронных посадочных талонов, обновление системы внутренней навигации.

Эти меры – часть начавшейся с начала текущего года программы инфраструктурных изменений, призванной повысить качество клиентского сервиса, обеспечить предоставление более широкого спектра услуг и ускорить прохождение предполетных процедур, говорится в материале.

В пресс-службе отметили, что в Жуковском реорганизована работа парковочных пространств: установлено современное оборудование, существенно снижена стоимость услуг, увеличено количество и удобство мест отдыха, проведены работы по озеленению территории, а также завершается ремонт и наполнение ряда общественных зон терминала, в том числе пеленальные комнаты и комнаты матери и ребенка.

Уточняется, что основной комплекс нововведений инвестпрограммы стартует в следующем году. Он затронет все сферы деятельности аэропорта, включая расширение ключевых функциональных зон и другие решения.

Как добавили в пресс-службе воздушной гавани, открытие движения по реконструируемому участку Новорязанского шоссе на участке от МКАД до Жуковского стало ключевым фактором развития транспортной доступности аэропорта. Теперь добраться от МКАД до аэропорта пассажиры могут за 20 минут – раньше дорога занимала не меньше часа.

Сейчас новый маршрут доступен для гостей, которые приезжают в аэропорт на личном или арендованном транспорте, а также такси. Для обеспечения максимально широких транзитных возможностей Жуковский прорабатывает вопрос скорого запуска дополнительной линии экспресс-сообщения общественного транспорта по маршруту от станции метро "Котельники" до аэропорта, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Россия и Египет обсуждают организацию полетов в РФ из аэропортов египетских городов Александрия и Эль-Дабаа. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сказал, что авиасообщение между этими странами имеет большой потенциал для расширения количества направлений полетов.

Росавиация намерена направить российским авиакомпаниям и туроператорам запросы, чтобы установить уровень заинтересованности в полетах в те египетские аэропорты, куда российские перевозчики еще не летают, добавил Ядров.