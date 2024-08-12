Reuters: в аэропорту Сеула собака начала проверять пассажиров из Парижа на клопов

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Южнокорейский международный аэропорт Инчхон начал использовать собаку-ищейку для проверки прибывающих с Олимпийских игр в Париже спортсменов, чиновников и болельщиков на наличие клопов, сообщает агентство Reuters.

По данным журналистов, на встрече олимпийской сборной страны будет присутствовать двухлетний бигль по кличке Секо. На данный момент он является единственной собакой в Южной Корее, которая умеет определять запах клопов. Животное обучено обследовать помещения в гостиницах и определять наличие в них насекомых в течение двух минут.

Специалисты и собака прибыли в Международный аэропорт Инчхон 9 августа. В тот день в страну прилетели первые спортсмены и чиновники, присутствовавшие на Олимпиаде. Эксперты и пес будут встречать прибывающих из Парижа пассажиров вплоть до 8 сентября.

К данной работе привлекли представителей компании по борьбе с вредителями Cesco. Также над этим работает руководство аэропорта, авиакомпаний и профильных южнокорейских ведомств.

Кроме того, в аэропорту дополнительно дизенфицируют самолеты, которые выполняют рейсы между Парижем и Сеулом. При этом в штатном режиме такие работы проводятся раз в месяц, однако в настоящее время самолеты проходят обработку еженедельно.

Информация о проблеме с постельными клопами начала распространяться в медиапространстве Франции осенью 2023 года. Пользователи социальных сетей начали публиковать сообщения о наличии этих паразитов в больницах, кинотеатрах и даже в общественном транспорте Парижа. В то же время Южной Корее участились сообщения о выявлении этих насекомых.

О клопах в выделенном жилье заявляли сотрудники полиции, которые работали на Олимпиаде в Париже. Помимо паразитов, они обнаружили в своих общежитиях мышей и выявили проблемы с канализацией.

Кроме того, перед стартом соревнований спортсмены пожаловались на нехватку еды в олимпийской деревне. Тогда организаторы вынуждены были нормировать выдачу еды, чтобы ее хватило для всех участников. Затем недовольство у атлетов вызвало качество воды в Сене. Из-за загрязнения предстартовые тренировки триатлонистов отменялись дважды.

