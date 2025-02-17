Москва 24 предложила зрителям присылать кадры столицы в рубрику "Фотопоток". В ней каждый день показывают яркие моменты и необычные детали. Чтобы поделиться фото, необходимо перейти по QR-коду и загрузить изображение в чат-бот телеграм-канала "Москва 24".

Подборку фотографий будут показывать с понедельника по четверг, а по пятницам будут выбирать победителя, которому вручат подарок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.