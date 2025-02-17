Облачная погода без осадков ожидается в Москве 19 февраля

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в столице в понедельник, 17 февраля. Местами по городу возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 7 до 9 градусов мороза, по области – от 7 до 12 градусов мороза.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 13 градусов, а в Подмосковье – до минус 16 градусов.

Морозная погода ожидается на предстоящей неделе в Москве, считают синоптики. Ее сформируют далекие циклоны, которые будут перемещаться в течение недели по северу Европейской России.

Между тем наступающая весна ожидается необычайно теплой. Среднее положительное отклонение от весенней нормы во всех городах-миллионниках России составит 1,4 градуса.