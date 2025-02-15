Работа отопительной системы Москвы скорректирована из-за похолодания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работа системы отопления была скорректирована на фоне похолодания в Москве, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней температура воздуха на территории столичного региона будет опускаться до минус 13–15 градусов.

"В соответствии с этим прогнозом повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях, в настоящее время она составляет 103–105 градусов", – приводит его слова пресс-служба ведомства.

Представители комплекса напомнили, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются на основании температуры наружного воздуха.

При этом быстрое изменение температуры теплоносителя невозможно. В связи с этим задания на ее повышение или понижение выдаются заблаговременно. Специалисты делают это на основании краткосрочного прогноза погоды.

По данным синоптиков, в эти выходные дни, 15 и 16 февраля, температура воздуха снизится на 3–4 градуса ниже нормы.

Вместе с тем к концу недели снежный покров в столице вырастет до 2–4 сантиметров. К настоящему моменту на московских метеостанциях уже зафиксировано около 1 сантиметра снега.