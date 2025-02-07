Депутат Госдумы Лантратова предложила ввести понятие национальной видеоигры

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В Госдуме предложили ввести понятие национальной видеоигры и дать ему определение. С такой идеей выступила заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова, сообщает РИА Новости .

"Я прописала законопроект, где предлагала ввести понятие национальной видеоигры. Считаю, что нам нужно развивать наш отечественный сектор видеоигр", – заявила парламентарий.

По мнению депутата, в России необходимо разработать меры поддержки для развития индустрии видеоигр. Это могут быть гранты, субсидии или льготные рекламы, уточнила она.

Вместе с тем, считает Лантратова, для выхода той или иной видеоигры на рынок нужно ввести прокатные удостоверения. Как отметила парламентарий, это касается не только российских проектов, но и западных.

Между тем опрос площадки Дзен показал, что россияне относятся к видеоигре The Sims как к эффективному способу поднять себе настроение. Так ответили 45% респондентов. Среди других популярных ассоциаций с игрой – возможность создать жизнь мечты (23%) или весело провести время с друзьями (21%).

Ранее МВД России назвало схемы, которые используют мошенники для хищения денег в одной их самых популярных онлайн-игр среди детей и подростков Roblox. Злоумышленники пишут напрямую в игре или заходят на тематические форумы и в чаты, где находят жертв и предлагают несовершеннолетним купить игровую валюту вне приложения по заниженной цене.