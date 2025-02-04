Опрос: 23% россиян играют в The Sims для моделирования жизни своей мечты

Фото: youtube.com/The Sims

Чаще всего опрошенные россияне относятся к видеоигре The Sims как к эффективному способу поднять себе настроение. Такой ответ выбрали 45% респондентов, говорится в результатах соответствующего опроса площадки Дзен.

Среди других популярных ассоциаций с игрой – возможность создать жизнь мечты (23%) или весело провести время с друзьями (21%). 16% опрошенных относятся к серии игр как к источнику любимых мемов и шуток.

Согласно результатам исследования, более половины (53%) россиян хотя бы один раз играли в The Sims. Еще 16% респондентов слышали про серию игр, а 12% – читали и смотрели связанный с ними контент.

В самой игре опрошенные больше всего любят создавать новых персонажей (63%). Также 54% россиян нравится вымещать на героях плохое настроение, а 37% – развивать навыки героев. Больше трети (37%) респондентов отметили также строительство и обустройство домов, а еще четверть (27%) – развитие отношений с другими персонажами. Всего 5% опрошенных рассказали, что в игре им нравится строить карьеру для своего героя.

Любимым персонажем россиян стал Бойд Вейнрайт – его назвали 22% респондентов. Далее разместились Белла Гот (9%), Мортимер Гот (7,4%), Вор (5%), Грустный Клоун и Медведица Клэр (по 3%).

Среди любимых городов из вселенной The Sims россияне называли Сансет Вэлли (32%), Мунлайт Фолз (11%) и Исла Парадисо (10%). Еще в рейтинг вошли Твинбрук, Бриджпорт (по 8%), Аппалуза Плейнс и Верона (по 4%).

Отвечая на вопрос о любимом контенте про The Sims, респонденты назвали короткие смешные ролики про игру (30,5%). На втором месте – мемы про серию игр (29%), затем расположились тесты по мотивам симулятора (15%). В топ также попали новости про игровую линейку (7%) и статьи с лайфхаками или пасхалками из The Sims (6%).

Между тем большинство игроков также использовали чит-коды. Например, 52% респондентов увеличивали с их помощью количество игровой валюты. Еще 9% опрошенных указали, что чит-коды помогали им строить или разрушать здания, а 7% – отключать режим старения. 23% россиян не пользовались чит-кодами.

Любимый чит-код из The Sims – motherlode, который увеличивает число игровой валюты. В его использовании признались 59% россиян. Еще 17% назвали любимым чит-код sims.fill_all_commodities, который удовлетворяет потребности всех персонажей. Еще 12% отметили чит-код rosebud, который дает персонажу игровую валюту.

Ранее СМИ писали, что по The Sims снимут фильм. Режиссером картины может выступить Кейт Херрон, которая ранее сняла первый сезон "Локи".

Сюжет фильма неизвестен, как и актерский состав. Однако издания указывали, что The Sims будет напоминать фильм "Барби", поскольку в игре нет конкретного повествования, а персонажи живут своей жизнью, хоть и контролируются игроками.