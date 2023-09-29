Ипотека будет? Как в соцсетях оценили возможное появление российской версии The Sims

В Госдуме предложили создать российскую версию компьютерной игры The Sims с традиционными ценностями. Предполагается, что она научит молодое поколение не только строить здоровые семейные отношения, но и познакомит с основами финансовой грамотности, законодательством, а также нормами поведения в обществе. Рассказываем, как соцсети отреагировали на такую возможность.
Вся жизнь – игра
В России для подрастающего поколения предлагают создать отечественную версию игры-симулятора жизни The Sims, где будут присутствовать традиционные российские ценности. За появление такого проекта выступила группа депутатов Госдумы. Соответствующее обращение они направили в правительство. По задумке законотворцев, российская версия популярной игры может включить в себя не только построение здоровых отношений в семье, но также основы законодательства и финансовой грамотности. Кроме того, знакомить с профессиями, базовыми нормами поведения в обществе и развивать навыки критического мышления.
Через оригинальную же The Sims ведется пропаганда чуждых для России ценностей, полагают депутаты. Проблемой является и то, что игра популярна у детей, несмотря на присвоенный ей рейтинг 18+. Один из соавторов предложения, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова объяснила, что в российской версии персонажи будут отвечать за свои действия. По мнению парламентария, в игре необходимо создать уголовную и административную ответственности.
Более того, можно прописать реакции окружающих на совершенные игроком преступления, но от "крайней жестокости лучше отказаться", уточнила Лантратова. Действие самой игры, по мнению депутата, должно происходить не в одном месте, а в нескольких. Например, включать локации от города-миллионника до пригорода и даже глухой деревни.
В отечественной версии нужно показать культурное и национальное разнообразие РФ, а также не ограничивать пользователей в выборе профессии. Объяснить игроку важность работы вбелую, рассказать о самозанятости, добавила Лантратова. "Это все мои идеи, с которыми можно и не согласиться. Важно, создавая свой аналог, сделать его не только правильным, но и интересным", – подытожила депутат.
"Там нужно работать без выходных?"
Мнения пользователей соцсетей по поводу разработки "русских The Sims" разделились. Одни одобряют создание отечественного аналога, отмечая, что в зарубежной версии присутствует пропаганда ЛГБТ. "Вообще смысл есть. <...> Все моды (модификации. – Прим. ред.) на исключение ЛГБТ из игры блокируются и не допускаются к выпуску", – жалуются комментаторы.
С ними соглашаются другие пользователи, выступающие за создание игры: "Полностью поддерживаю. В современном мире любому разумному государству актуально создавать свои аналоги таких вещей, где не будет пропаганды ЛГБТ". Комментаторы также отмечают: "Я бы поиграл. Тут можно очень много метаиронии спрятать на самом деле".
Есть и те, кто просто шутит на тему "русских The Sims". Пользователи задаются вопросом: "Там нужно будет работать год без выходных, чтобы купить телевизор?" Другие добавляют: "И почти всю игру ипотеку надо выплачивать".
Некоторые уже даже продумали квесты для персонажей. Среди предложений – оплата налогов до декабря, отключение горячей воды и как не стать жертвой самокатчика, когда спешишь на работу. Встречаются и такие пользователи, которым не по душе, что депутаты предлагают переработать популярный зарубежный проект. "Почему бы не придумать что-то свое оригинальное?" – пишут они.
Также скептически настроенные комментаторы признаются, что "уходят в Sims" от своей реальной жизни. По этой причине им непонятно, зачем переносить бытовые ее элементы в игру.
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