Ипотека будет? Как в соцсетях оценили возможное появление российской версии The Sims

В Госдуме предложили создать российскую версию компьютерной игры The Sims с традиционными ценностями. Предполагается, что она научит молодое поколение не только строить здоровые семейные отношения, но и познакомит с основами финансовой грамотности, законодательством, а также нормами поведения в обществе. Рассказываем, как соцсети отреагировали на такую возможность.



Вся жизнь – игра

В России для подрастающего поколения предлагают создать отечественную версию игры-симулятора жизни The Sims, где будут присутствовать традиционные российские ценности. За появление такого проекта выступила группа депутатов Госдумы. Соответствующее обращение они направили в правительство. По задумке законотворцев, российская версия популярной игры может включить в себя не только построение здоровых отношений в семье, но также основы законодательства и финансовой грамотности. Кроме того, знакомить с профессиями, базовыми нормами поведения в обществе и развивать навыки критического мышления.

Через оригинальную же The Sims ведется пропаганда чуждых для России ценностей, полагают депутаты. Проблемой является и то, что игра популярна у детей, несмотря на присвоенный ей рейтинг 18+. Один из соавторов предложения, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова объяснила, что в российской версии персонажи будут отвечать за свои действия. По мнению парламентария, в игре необходимо создать уголовную и административную ответственности.





Яна Лантратова первый зампред комитета Госдумы по просвещению В игре важно отразить основы гражданского законодательства, поднять темы налогообложения, оплаты коммунальных услуг, открытия ИП, кредитования, заключения браков и оформления пособий. <...> Должна быть у игроков и возможность совершать противоправные действия, за которыми будет следовать наказание – согласно Уголовному или Административному кодексу.

Более того, можно прописать реакции окружающих на совершенные игроком преступления, но от "крайней жестокости лучше отказаться", уточнила Лантратова. Действие самой игры, по мнению депутата, должно происходить не в одном месте, а в нескольких. Например, включать локации от города-миллионника до пригорода и даже глухой деревни.

В отечественной версии нужно показать культурное и национальное разнообразие РФ, а также не ограничивать пользователей в выборе профессии. Объяснить игроку важность работы вбелую, рассказать о самозанятости, добавила Лантратова. "Это все мои идеи, с которыми можно и не согласиться. Важно, создавая свой аналог, сделать его не только правильным, но и интересным", – подытожила депутат.



"Там нужно работать без выходных?"

Мнения пользователей соцсетей по поводу разработки "русских The Sims" разделились. Одни одобряют создание отечественного аналога, отмечая, что в зарубежной версии присутствует пропаганда ЛГБТ. "Вообще смысл есть. <...> Все моды (модификации. – Прим. ред.) на исключение ЛГБТ из игры блокируются и не допускаются к выпуску", – жалуются комментаторы.

С ними соглашаются другие пользователи, выступающие за создание игры: "Полностью поддерживаю. В современном мире любому разумному государству актуально создавать свои аналоги таких вещей, где не будет пропаганды ЛГБТ". Комментаторы также отмечают: "Я бы поиграл. Тут можно очень много метаиронии спрятать на самом деле".

Есть и те, кто просто шутит на тему "русских The Sims". Пользователи задаются вопросом: "Там нужно будет работать год без выходных, чтобы купить телевизор?" Другие добавляют: "И почти всю игру ипотеку надо выплачивать".





из комментариев пользователей соцсетей Не знаю, что там должно быть, но персонаж просто обязан создаваться через "Госуслуги"!

Некоторые уже даже продумали квесты для персонажей. Среди предложений – оплата налогов до декабря, отключение горячей воды и как не стать жертвой самокатчика, когда спешишь на работу. Встречаются и такие пользователи, которым не по душе, что депутаты предлагают переработать популярный зарубежный проект. "Почему бы не придумать что-то свое оригинальное?" – пишут они.

Также скептически настроенные комментаторы признаются, что "уходят в Sims" от своей реальной жизни. По этой причине им непонятно, зачем переносить бытовые ее элементы в игру.

