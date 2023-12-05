Компания Rockstar Games выпустила трейлер игры GTA VI

Видео: YouTube/Rockstar Games

Американская видеоигровая компания Rockstar Games выпустила первый официальный трейлер шестой части игры Grand Theft Auto.

В видеоролике показали виды мегаполиса Вайс Сити – виртуального аналога Майами, в котором и будут происходить действия игры. Помимо этого, в трейлере игроков познакомили с двумя главными героями игры – девушкой Лусией и мужчиной Джейсоном.

Выход игры запланирован на 2025 год, более подробная дата не уточняется.

Rockstar Games опубликовала трейлер немного раньше запланированного времени, поскольку незадолго до этого видеоролик слили в Сеть неизвестные.

Ранее сообщалось, что российская игра "Смута" в жанре экшен-RPG стала доступна для предзаказа на площадке VK Play. Релиз "Смуты" запланирован на 26 февраля 2024 года. Игра будет рассказывать об истории преодолении гражданской войны.

До этого Роскомнадзор впервые внес видеоигру в перечень организаторов распространения информации в Сети интернет (ОРИ), в реестре числится онлайн-шутер PUBG Mobile.

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