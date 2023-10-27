PUBG Mobile попала в реестр организаторов распространения информации в Сети

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Роскомнадзор впервые внес видеоигру в перечень организаторов распространения информации в Сети интернет (ОРИ), в реестре числится онлайн-шутер PUBG Mobile. Об этом пишет РИА Новости.

Дата регистрации в перечне действует от 22 сентября текущего года. Как уточнили в Роскомнадзоре, регулятор создает реестр ОРИ исходя из обращений федеральных органов власти. Компания Proxima Beta Pte. и ее видеоигра PUBG Mobile попали в список на основании такого обращения.

"Это необходимо для обеспечения содействия владельцами информационных ресурсов выполнению мер, предусмотренных законодательством в сфере информационной безопасности", – добавил регулятор.

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" диктует, что организатор распространения информации в Сети должен хранить в РФ данные о моментах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или других электронных сообщений пользователей. Вместе с этим ОРИ обязан предоставлять их по запросу спецслужб.

Ранее стало известно, что ФСБ РФ намерена расширить список данных, которые владельцы интернет-сайтов и сервисов, внесенных в перечень ОРИ, должны будут хранить и передавать правоохранителям. Правила хотят дополнить сведениями "электронного мониторинга геолокации" и "о средствах платежа".

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