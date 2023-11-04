Российская игра "Смута" стала доступна для предзаказа в VK Play

Фото: vkplay.ru

Российская игра "Смута" в жанре экшен-RPG стала доступна для предзаказа на площадке VK Play.

Релиз "Смуты" запланирован на 26 февраля 2024 года. В настоящее время игру можно приобрести за 1 612 рублей с учетом скидки в 20%, обычная ее стоимость – 2 015 рублей.

Игра "Смута" является историей о преодолении гражданской войны. Действие происходит в России в 1612 году. В открытом мире пользователи в роли боярина Юрия Милославского присоединяются ко Второму народному ополчению, возглавляемому Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским для борьбы с польскими интервентами.

Ранее сообщалось, что дата выхода первого официального трейлера компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA) VI назначена на 17 ноября, при этом релиз игры состоится в 2025 году. По данным инсайдера, дата выхода трейлера игры достоверна на 100%. Он считает, что новая игра может стоить 150 долларов.

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